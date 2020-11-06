4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika

4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşları 9 ile 12 arasında olan 4 yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hasan Y. (35) tutuklandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşları 9 ile 12 arasında olan 4 yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hasan Y. (35) tutuklandı. Gazipaşa'da meydana gelen olayda, yaşları 9 ile 12 arasındaki 4 kız ve erkek kardeş, rehber öğretmenlerine, amcaları Hasan Y.'nin kendilerine 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince Hasan Y., gözaltına alındı. Hasan Y., Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Hasan Y.'nin bekar olduğu ve yeğenlerinin yanındaki evde oturduğu öğrenildi.



Son Dakika

Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım

Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor

Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti

Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak

İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı

Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu