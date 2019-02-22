Son Dakika Haberleri: 4 Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Kurulacak

4 Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Kurulacak

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4 ilde daha Bölge Adliye Mahkemesi kurulacağını açıkladı.

4 Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Kurulacak, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4 ilde daha Bölge Adliye Mahkemesi kurulacağını açıkladı.

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Gül, yaptığı yazılı açıklamada Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulacağını bildirdi.

Bölge Adliye Mahkemelerinin 2016 yılının Temmuz ayında Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde faaliyete geçtiğini, 2017 yılında Adana ve Bursa'da, 2018 yılında ise Konya ve Sakarya'da Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısının 11'e yükseldiğini hatırlatan Gül, "Bölge Adliye Mahkemeleri yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine hizmet ediyor ve yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan HSK, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak Bölge Adliye Mahkemeleri için ilana çıktı. Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak.
4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15'e çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Diyarbakır, Van, Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor

Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:55:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Kurulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]