4 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekibince Alanya Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. istihbarı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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