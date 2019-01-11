4 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekibince Alanya Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. istihbarı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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