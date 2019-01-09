Son Dakika Haberleri: 4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Kar Yağdı

4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Kar Yağdı

1 saat önce

Adana'da 2015 yılından sonra şehir merkezinde kar yağdı.

4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Kar Yağdı, System.String[]
Adana'da 2015 yılından sonra şehir merkezinde kar yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren kar yağışını ardından yerini yağmura bıraktı.

Termometreler 2 dereceyi gösterdiği sırada yağmurla karışık yaklaşık 10 dakika boyunca yağan kar, yerini kısa süreli yağmura bıraktı. Şehir merkezinde 4 yıl sonra kar yağışı gören Adanalılar, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım ise bir kişinin aracının üzerinde kardan adam yapması oldu.

Sosyal medya üzerinden kar yağışını paylaşan bir vatandaş ise görüntüleri çektiği sırada," Oğlum bu beyaz yağmur mu" diyerek şaşkınlık içerisinde karın yağmasını izledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım

Burak Özçivit'in Kardeşiyle Fotoğrafı Çok Konuşuldu! Tamer Karadağlı'nın Küçük Kızı Zeyno, Değişimiyle Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 06:45:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Kar Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]