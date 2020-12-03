4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı - Son Dakika

4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı

03.12.2020 11:48
4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı, System.String[]

ÇORUM'da arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada amcası tarafından tabanca ile vurulan Çadırhöyük köyü muhtarı Ramazan Alımcı'nın (37) ölümünde, 'cinayete iştirak' suçundan 12 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan Mehmet...

ÇORUM'da arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada amcası tarafından tabanca ile vurulan Çadırhöyük köyü muhtarı Ramazan Alımcı'nın (37) ölümünde, 'cinayete iştirak' suçundan 12 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan Mehmet Özcimbit (53), beraat etti. Yargılama sürecinde 4 yıl 1 ay hapis yatan Özcimbit, avukatı aracılığıyla açtığı davada, 75 bin TL maddi, 80 bin TL de manevi tazminat almaya hak kazandı.

Olay, 3 Ekim 2015'te Sungurlu ilçesine bağlı Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Traktörüyle köy dışındaki tarlasına giden Muhtar Ramazan Alımcı'nın yolu, amcası Osman Alımcı (76) tarafından kesildi. Arazi meselesi yüzünden husumetli olduğu belirtilen amca yeğen arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp ve kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman Alımcı tabancayla yeğeni Ramazan Alımcı'ya 5 el ateş etti. Ramazan Alımcı yaşamını yitirirken, Osman Alımcı ile suça iştirak ettiği öne sürülen Mehmet Özcimbit, tutuklandı.

CİNAYET ZANLISI ÖLDÜSungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Osman Alımcı 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, Mehmet Özcimbit ise 'kasten öldürme suçuna iştirak'ten 12 yıl hapse çarptırıldı. Yaşlığa bağlı hastalığı bulunan Osman Alımcı, geçen yıl cezaevinde hayatını kaybetti.YARGIYAT KARARI BOZUNCA BERAAT ETTİ12 yıl hapis cezası alan Mehmet Özcimbit, avukatı aracılığıyla Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunarak karara itiraz etti. Temyiz dosyasını inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 'suça iştirak işlediği sabit görülmediği' gerekçesiyle yerel mahkemenin Özcimbit hakkındaki kararını bozdu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Mehmet Özcimbit, yeninden yargılandığı mahkemece, 4 yıl 1 ay hapis yattıktan sonra suçsuzluğunun anlaşılması üzerine serbest bırakılarak beraat etti.TAZMİNAT DAVASINI DA KAZANDIÖzcimbit'in avukatı Eşref Kaya, müvekkilinin 4 yıl 1 ay gibi uzun bir süre cezaevinde suçsuz yere yattığını ve bu nedenle ağır kayıpları olduğunu belirterek, açtıkları maddi manevi tazminat davasını da kazandıklarını söyledi. Kaya, "Yargıtay bütün itirazlarımızı haklı görerek duruşmada müvekkilimi tahliye etmiş ve bozma sonrası da Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi müvekkilimin beraatına karar vermiştir. Müvekkilimde 4 yılı aşkın tutuklulukla büyük bir mağduriyet oluşmuştur. Bunun sonucunda biz maddi ve manevi tazminat haklarımızı aramak için Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtık. Dava sonucunda 75 bin TL maddi ve 80 bin TL manevi tazminatın verilmesine hükmedilmiştir. Tabi ki bu miktar müvekkilimin 4 yıl bir ayını karşılamayacaktır" dedi.

Mehmet Özcimbit ise, "Adalet geç de olsa suçsuz olduğuma karar verdi. Avukatım bundan sonra gerekenleri zaten yapıyor" diye konuştu.


4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı
4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı
4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı

Yargıtay, Ramazan, yerel, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıkınca 155 bin lira tazminat kazandı - Son Dakika


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