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4 YIL HAPİSLE ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAÇTIĞI ÇATIDA YAKALANDI - Son Dakika

4 YIL HAPİSLE ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAÇTIĞI ÇATIDA YAKALANDI

15.11.2021 16:35

AKSARAY'da son bir hafta içerisinde 3 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirtilen firari Adem Ö. (34), polisi görünce kaçtığı evin çatısında yakalandı.

AKSARAY'da son bir hafta içerisinde 3 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirtilen firari Adem Ö. (34), polisi görünce kaçtığı evin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 3 ev ve iş yerinden bisiklet ile çeşitli eşyaların çalınmasının üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 'basit yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay 20 gün hapis ve 3 bin TL idari para cezası olan Adem Ö., olduğunu tespit etti. Polis, ardından Adem Ö.'yü dün Hürriyet Mahallesi'nde buldu. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Adem Ö., daha önce çaldığı bisikletle kaçmaya başladı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, bisikleti bıraktı. Adem Ö., yaklaşık yarım saat süren takip sonucu kaçtığı bir evin çatısında yakalandı. Gözaltına alınan Adem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

4 YIL HAPİSLE ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAÇTIĞI ÇATIDA YAKALANDI
4 YIL HAPİSLE ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAÇTIĞI ÇATIDA YAKALANDI
4 YIL HAPİSLE ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAÇTIĞI ÇATIDA YAKALANDI
4 YIL HAPİSLE ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAÇTIĞI ÇATIDA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 YIL HAPİSLE ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAÇTIĞI ÇATIDA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 YIL HAPİSLE ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAÇTIĞI ÇATIDA YAKALANDI - Son Dakika
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