Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

14.12.2020 22:23
Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

MARDİN'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M.A. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

MARDİN'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M.A. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan M.M.A.'nın Midyat ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir evde olduğu bilgisine ulaşıldı. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.M.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli futbolcu Kenan Karaman, yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti
Son Dakika: Tüm anaokulları yarından itibaren yüz yüze eğitime geçiyor Son Dakika: Tüm anaokulları yarından itibaren yüz yüze eğitime geçiyor         
22:53
Arsenal, 61 yıl sonra ilk kez evinde üst üste 4 yenilgisini aldı Arsenal, 61 yıl sonra ilk kez evinde üst üste 4 yenilgisini aldı         
21:57
Nevşehir Belediyesi'ne girmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu Nevşehir Belediyesi'ne girmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu         
21:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz         
21:30
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası adam, mağarada ölü olarak bulundu 2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası adam, mağarada ölü olarak bulundu         
20:42
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak         
20:20
İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi         
19:27
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar         
17:55
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 23:04:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei