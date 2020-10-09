4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı - Son Dakika

4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı

09.10.2020 02:44

Batman'ın Yenişehir ilçesinde 4 yıl önce 2 kardeşi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı Antalya'da saklandığı evde yakalandı.

Batman'ın Yenişehir ilçesinde 4 yıl önce 2 kardeşi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin hiçbir iş yapmadığı ve yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği öğrenildi.

Batman'ın Yenişehir ilçesinde 4 yıl önce Batı Raman Yolu TEİAŞ kavşağında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada müteahhit Nizam Y.(49)ve güvenlik görevlisi kardeşi Muhammed Y(44), silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 38 yaşındaki Kenan K, ise izini kaybettirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 yıldır aranan ve bir türlü yakalanamayan Kenan K'nın(38) kentte saklandığını belirledi. Şüphelinin Muratpaşa Mahallesi'ndeki ikametini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekatla ortak düzenlediği operasyonda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Kenan K'ın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin cinayeti neden işlediniz? sorusuna zanlı, "Ben bilerek işlemedim'cevabını verdi.

Sık sık yer değiştirmiş

Öte yandan şüphelinin olay sonrası hemen Antalya'ya geldiği ve 4 yıldır bu kentte sık sık yer değiştirerek izini kaybettirdiği öğrenildi. Sürekli saklanan şüphelinin ayrıca hiçbir iş yapmadığı belirlendi. - ANTALYA

4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı
4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı
4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı
4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı
4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı
4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı
4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı

Yenişehir, Cinayet, Antalya, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı - Son Dakika

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