4 yıl önce korkunç bir şekilde öldürülen şahsın katil zanlısı, kuzeni çıktı - Son Dakika

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Bartın'da 2016 yılının Ağustos ayında meydana gelen olayda, merkeze bağlı Özbaşı köyünde hayvanlarını otlamaya götüren Nazif Yalçınkaya (36), eve gelmemesi üzerine babası Nezir Yalçınkaya tarafından kafasından vurulmuş halde bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı. Olayla ilgili savcılık soruşturması yeniden ele alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Nazif Yalçınkaya'nın akrabalarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde Yalçınkaya'yı kafasından av tüfeği ile vuran kişinin Tekirdağ'a yaşayan amcasının oğlu A.Y (21), olduğu saptandı. A.Y'nin sorgulamada suçunu kabul ederek, kuzenini aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

"ANNEM YALAN İFADE VERMİŞ"

Jandarmadaki işlemlerin ardından A.Y, beraberinde F.Y (60), Y.Y (64) ve R.G. (45) ile birlikte adliyeye sevk edildi. A.Y. 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliye çıkışında A.Y'nin "Annem yalan ifade vermiş" diyerek, bağırdı.