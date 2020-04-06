Son Dakika › Güncel › 4 yıl önce kızını kaybeden baba, otomobilinde intihar etti (2) - Son Dakika
4 yıl önce kızını kaybeden baba, otomobilinde intihar etti (2)
6 saat önce
ESKİ EŞİ BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞAydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde intihar eden Tevfik K.'nin (55), Manisa Valiliği'nden makam şoförüyken emekli olduğu öğrenildi.
ESKİ EŞİ BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞ
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde intihar eden Tevfik K.'nin (55), Manisa Valiliği'nden makam şoförüyken emekli olduğu öğrenildi. İlk eşinden olan kızını kanser nedeniyle 2016 yılında yitiren Tevfik K.'nin, ailevi sorunlar ve geçimsizlik nedeniyle ikinci eşinden bir süre önce boşandığı belirtildi. Dün boşandığı ikinci eşinin evinin önüne giden Tevfik K.'nin, eski eşiyle barışmak istediği ancak teklifinin kabul görmediği ortaya çıktı. Eşinin evinin önüne park ettiği otomobiline binen Tevfik K.'nin, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği kaydedildi.Bahattin ALBAYRAK/ KUŞADASI (Aydın),
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:12 Kaynak: DHA
Son Dakika Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi