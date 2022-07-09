4 YIL ÖNCE OĞLU, ŞİMDİ DE KENDİSİ ORGANLARIYLA UMUT OLDU - Son Dakika
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4 YIL ÖNCE OĞLU, ŞİMDİ DE KENDİSİ ORGANLARIYLA UMUT OLDU

09.07.2022 13:05

BALIKESİR'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Demirarslan'ın (56) bağışlanan organları, Kurban Bayramı'nın ilk günnüde 3 kişiye umut oldu.

BALIKESİR'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Demirarslan'ın (56) bağışlanan organları, Kurban Bayramı'nın ilk günnüde 3 kişiye umut oldu. Ali Demirarslan'ın, 4 yıl önce yine beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden oğlunun organlarını bağışladığı belirtildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün önce beyin kanaması teşhisiyle tedavisine başlanan Ali Demirarslan'ın, bu sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Demirarslan'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Demirarslan'ın iki böbreği ve karaciğeri, yapılan operasyonla alındı. Ali Demirarslan'ın sol böbreği Bursa Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağ böbreği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, karaciğeri ise yine Bursa'da özel bir hastanede tedavi gören 3 hastaya nakledilecek.Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Dr. Atilla Satır, Organ Nakli Koordinatörü Serkan Omar ile Bursa Acıbadem Hastanesi Karaciğer Nakil Cerrahı Op. Dr. İmam Bakır Batı, yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından organları alıp Bursa'ya yola çıktı.Nakil öncesi konuşan Dr. Atilla Satır, "Bir bayram sabahı üzücü bir olaydan sevinçli bir şeyler çıkartmaya çalışacağız" dedi.Op. Dr. İmam Bakır Batı da "Beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın yakınlarının bağışı sonucu, bayramın 1'inci gününde bir taraf için üzücü, buruk, bir taraf için müjdeli, gerçek bir bayram oldu. Organları birçok hastaya umut olacak. Onlar için bayram olacak" ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli, "3 gün önce hastanemize beyin kanaması sebebiyle başvuran Ali Demirarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınlarıyla yapılan görüşmede yakınları hastamızın organlarını bağışladılar. Ali Demirarslan'ın oğlu Osman Demirarslan da 4 yıl önce beyin kanamasından yine hastanemize yatmıştı. Organları bağışlanmış ve birçok hastamıza can olmuştu" dedi.Organ naklini teşvik etmeye çalıştıklarını belirten Dr. Şenveli, "Hastanın yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah Ali Bey'in mekanı cennet olsun, oğlunun mekanı cennet olsun, kabir azabı görmesinler. Şifa bekleyen hastalarımıza da hayırlı şifalar diliyorum ve aileye tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Balıkesir'de hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya umut olacak Balıkesir'de hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya umut olacak Çalışma: Dev Pandalar 7 Milyon Yıl Önce de Bambuyla Besleniyordu Çalışma: Dev Pandalar 7 Milyon Yıl Önce de Bambuyla Besleniyordu
Kaynak: DHA

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