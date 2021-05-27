4 yıl önce temeli atılan ve henüz tamamlanamayan caminin yapımı için yardım talebi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Uzunova Mahallesi'ne bağlı Sivrice mezrası sakinleri, 4 yıl önce temeli atılan ve inşaatı devam eden caminin tamamlanması için yetkililerden yardım bekliyor.

Sivrice mezrasında taziye yeri ve caminin olmayışı köyde mağduriyete neden oldu. Bunun üzerine 2017 yılında mezra sakinleri arasında para toplandı. Aynı yıl içerisinde birinci kat erkek taziye yeri, ikinci katı bayan taziye yeri ve üçüncü katı ise cami olarak temeli atılıp inşaatına başlandı. Yaklaşık 2 yıl süren inşaatın ardından cami inşaatı 2019 yılında durdu. Yaklaşık 4 yıldır bir türlü tamamlanamayan caminin kaba işçiliği biterken ince işçilikleri ve dış kaplaması yarıda kaldı. Sivrice Cami'nin inşaat sorumlusu İkrami Yıldızhan, "Köyümüzde ibadet yeri ve taziye yeri olmadığından dolayı çok büyük mağduriyetler yaşadığımız için köylüler olarak kendi aramızda belirli bir miktarda para topladık. Toplamış olduğumuz parayla ve yardımsever insanların yardımlarıyla belirli bir yere geldik. Ancak paramız bitti ve maddi imkansızlıklardan dolayı zaman zaman duran inşaatı tamamlayabilecek hiçbir imkanımız da kalmadı. Yetkililerden ve hayırsever vatandaşlarımızdan yardım talep ediyoruz. İnşallah yardımlar ulaşırsa yakın zamanda taziye yeri ve camiyi açacağız" dedi. - DİYARBAKIR