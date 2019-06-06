Son Dakika Haberleri: 4 yıl sonra ilk gemi İstanbul'a demirledi
Son Dakika Ekonomi Haber

4 yıl sonra ilk gemi İstanbul'a demirledi

1 saat önce

Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu'na demir attı.

4 yıl sonra ilk gemi İstanbul'a demirledi, System.String[]
Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu'na demir attı. 206 metrelik 11 katlı geminin yolcuları mehter takımıyla karşılandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:08 
Seas, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi AB'den vize ücret zammına onay Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:51:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 yıl sonra ilk gemi İstanbul'a demirledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]