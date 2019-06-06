4 yıl sonra ilk gemi İstanbul'a demirledi
1 saat önce
Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu'na demir attı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:08
Kruvaziyer gemisi "Seven Seas
Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu'na demir attı. 206 metrelik 11 katlı geminin yolcuları mehter takımıyla karşılandı.
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi
AB'den vize ücret zammına onay
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı
Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme!