4 yıl sonra ilk kez Tahran treni Ankara'ya ulaştı, karşılıklı seferler 14 Ağustos'ta başlayacak
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İran'ın başkenti Tahran ile Ankara arasında hizmet veren tren hattı 4 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçti. İlk yolcular 8 Ağustos'ta Ankara'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan karşılıklı seferlerin 14 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.
İran'ın başkenti Tahran ile Ankara arasında hizmet veren tren hattı 4 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçti. İlk yolcular 8 Ağustos'ta Ankara'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan karşılıklı seferlerin 14 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.
Tahran - Ankara treni seferleri, 2015 yılında yaşanan mayınlı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle 4 yıl süreyle askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02
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