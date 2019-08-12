Son Dakika Haberleri: 4 yıl sonra ilk kez Tahran treni Ankara'ya ulaştı, karşılıklı seferler 14 Ağustos'ta başlayacak
Son Dakika Dünya Haber

4 yıl sonra ilk kez Tahran treni Ankara'ya ulaştı, karşılıklı seferler 14 Ağustos'ta başlayacak

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran ile Ankara arasında hizmet veren tren hattı 4 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçti. İlk yolcular 8 Ağustos'ta Ankara'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan karşılıklı seferlerin 14 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.

4 yıl sonra ilk kez Tahran treni Ankara'ya ulaştı, karşılıklı seferler 14 Ağustos'ta başlayacak, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran ile Ankara arasında hizmet veren tren hattı 4 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçti. İlk yolcular 8 Ağustos'ta Ankara'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan karşılıklı seferlerin 14 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.

Tahran - Ankara treni seferleri, 2015 yılında yaşanan mayınlı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle 4 yıl süreyle askıya alındı.
Euronews.com'da Görüntüle
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveç'teki cami saldırısında onlarca kişinin hayatını kurtaran, 65 yaşındaki adam çıktı
Almanya'ya iltica başvurusu yapanlardan eğitim düzeyi en yüksek kişiler Türkiye'den oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti Oğlunun elini matkapla delip göle atan cani anne ve sevgilisi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 15:30:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 yıl sonra ilk kez Tahran treni Ankara'ya ulaştı, karşılıklı seferler 14 Ağustos'ta başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]