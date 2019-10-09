4 yılda 100 milyon liralık iş hacmi
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 7 asırlık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' sona erdi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 7 asırlık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler Askeri uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladı Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak