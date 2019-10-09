Son Dakika Haberleri: 4 yılda 100 milyon liralık iş hacmi
Son Dakika Ekonomi 4 yılda 100 milyon liralık iş hacmi

4 yılda 100 milyon liralık iş hacmi

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 7 asırlık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' sona erdi.

4 yılda 100 milyon liralık iş hacmi , System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 7 asırlık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' sona erdi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21 
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