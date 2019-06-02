Son Dakika Haberleri: 4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti
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4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

18 dakika önce

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti.

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti, System.String[]
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti. Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki iç kargaşa, Esad rejimi baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor. Son 8 bayramda Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 400 bin 541 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti. Bu Ramazan Bayramını da ülkesinde geçirmek isteyen 20 bin 576 Suriyeli, ülkelerine döndü. Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, 10 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında dönüş yapacak.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
Kilis, Güncel
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