4 Yılda 652 Bin TL'lik Yardım Yaptı

Fatsa Yetimlerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YETİM-DER) kuruluşundan bu zamana kadar toplamda 652 bin TL'lik yardım gerçekleştirdi.

Fatsa Yetimlerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YETİM-DER) kuruluşundan bu zamana kadar toplamda 652 bin TL'lik yardım gerçekleştirdi.



2014 yılında kurulan YETİM-DER, bugüne kadar ihtiyaç sahibi ve yetimlere 652 bin TL'lik yardım yaptı. Yardımlarını büyük bir hassasiyetle yaptıklarını belirten YETİM-DER Başkanı İbrahim Atik, "Yetimler derneğimiz gıda, kırtasiye veya giyim yardımı yaparak faaliyetlerini yürütüyor. Gönüllü arkadaşlardan oluşan dernek üyeleri tarafımızca veya tespit edilen ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun yardımcı oluyor. Amacımız, yetimlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onların her zaman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çalışma ilkelerimizde, yardım yapılan öğrenciler tarafından bilinmemek ve kişisel reklam ve çıkar beklememek, insanların güvenini istismar etmemek ayrıca ikinci el yardımlar yapmamak gibi konularda hassaslık göstermekteyiz. Fatsa ilçemiz başta olmak üzere çeşitli okullarında eğitim öğretim gören yetim-öksüz ve muhtaç öğrenciye gıda, kırtasiye, giyim yardımı yapıldı. Derneğimize bağış yapmak isteyen gönül dostlarımız bize ulaşabilirler" dedi. - ORDU

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