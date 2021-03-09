4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı - Son Dakika

4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı

09.03.2021 08:48
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı, System.String[]

GAZİANTEP'te, Ömer Töremen (42), 'siyah çekirge' ismini verdiği bisikleti ile 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı.

GAZİANTEP'te, Ömer Töremen (42), 'siyah çekirge' ismini verdiği bisikleti ile 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı. Dört yıldır durmaksızın dağ, bayır pedal çeviren ve doğada konaklayan Töremen, hedefinin bisiklet ile dünya turuna çıkmak olduğunu söyledi.

Ömer Töremen, 4 yıl önce ailevi sorunlar yaşamasının ardından bisikleti ile dolaşmaya karar verdi. Bisikleti ile yollara düşen ve kamp yaparak doğada konaklayan Töremen, zorlu iklim şartlarına meydan okuyarak bugüne kadar Türkiye'yi 7 kez turladı.

Bisikleti ile Türkiye'nin 81 ilini 7 kez dolaştığını ve bugüne kadar 79 bin kilometre yol kat ettiğini söyleyen Töremen, "4 yıldır bisiklet turları yapıyorum. Bu bisiklet turlarım ile Türkiye'yi 7 kez dolaştım. Dört yılda 79 bin kilometre yolu bisikletle pedallayarak gezdim" diye konuştu.'BİSİKLETLE ŞEHİR TURLARI BENİM İÇİN BİR TUTKU OLDU'Bisikleti ile başladığı şehir gezilerinin kendinde tutkuya dönüştüğünü anlatan Töremen, "Türkiye'nin 81 ili ile yavru vatan Kıbrıs'ta bulunan 6 il bisikletle gezerek 87 ili ziyaret ettim. Başladığım bu bisiklet turları daha sonra bende bir tutkuya dönüştü. Bisiklet turlarımı tamamen doğada doğal ortamlarda gerçekleştiriyorum. Beslenmemi de yine doğal olarak gerçekleştiriyorum. Doğada bulduğum ahududu, kuşburnu, böğürtlen elma, armut tarzı orman ürünleri ile besleniyorum. Doğadan beslendiğim için dört yıldır geziyorum, günlük giderim 1-2 lirayı aşmıyor. Bu arada hayat standartlarımı da düşürmüyorum. Doğada kendimi deniyorum. Doğal besleniyorum. Maddiyat olarak varlığım var ancak ben bu hayatı tercih ettim" dedi.Kat ettiği 79 bin kilometre yolu aynı bisikleti ile yaptığını söyleyerek kendisine yeni ve donanımlı bisiklet hediye edilmek istediğini, ancak bunu kabul etmediğini belirten Töremen, turlarına 'siyah çekirge' ismini verdiği bisikleti ile devam edeceğini açıkladı. Töremen, "79 bin kilometredir bisikletimle yol yapıyorum. İmkansızlıklar içerisinde turlarımı yapıyorum. Bana sıfır bisiklet vermek isteyenler de oldu ancak ben kabul etmedim. Bisikletim benim yol arkadaşım. On binlerce kilometredir beni sırtında taşıyor. Bisikletim eski ve şehir içi binilebilecek bir bisiklet. Arazi bisikleti değil. Bisikletime bir de isim verdim. O benim siyah çekirgem" dedi.Turlarını pandemi döneminde de hiç aksatmadan devam ettirdiğini kaydeden Töremen, doğada konakladığı için birçok zorlukla karşılaştığını söyledi. Zaman zaman yaban hayvanlarla karşılaştığı belirten Töremen, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "Doğada konakladığım için bazı zorluklarla da karşılaşıyorum. Gece uyandığımda yanımda domuzların olduğunu da gördüm, tilkilerin ve tavşanların olduğunu da gördüm. Birlikte oturup erzaklarımı yediğimiz de oldu. Turlarımı pandemi döneminde de sürdürdüm. Bu süreçte turuma Ankara'dan başlamıştım ve şehirlere giriş çıkış yasakları vardı. Turlarımı devam ettirmem gerekiyordu. Bu yüzden turlarımı daha çok köy yollarından, patika yollardan ve ormanlardan sürdürdüm. Sağlığım elverdiği müddetçe turlara devam etmeyi düşünüyorum. Psikolojik olarak beni çok rahatlatıyor. Doğada daha keşfetmem gereken çok şey var. Bu turlarımda bazen beni destekleyen vatandaşlar olurken, benden ürken, çekinen, hatta beni polise ve jandarmaya şikayet edenler de oluyor."Töremen, bundan sonraki hedefinin de yine bisikleti ile dünya turuna çıkmak olduğunu, bunun için de gerekli çalışmalara başladığını kaydetti.'OĞLUM YAŞADIĞI BİR SORUNLA BU HAYATI SEÇTİ'

Baba Halit Töremen (77) ise oğlunun tehlikeli olduğuna inandığı bu turlara son vermesini istediğini belirterek, "Oğlum yaşadığı bir sorunla bu hayatı seçti. Olumsuz bir yaşam, ancak çare bulamıyoruz. Türkiye'yi adım adım bisikletle geziyor. Baba olarak buna dayanamıyorum. O benim ciğerparem. Bu kış şartlarında olsun, yaz sıcaklarında olsun, bir otelde ya da pansiyonda da kalmıyor. Tamamen doğal şartlarla, dışarıda yaşamını sürdürüyor. Senede iki ya da üç defa baba evine uğruyor. Gitmesin istiyorum" diye konuştu.


4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı

Bisiklet, Türkiye, Kıbrıs, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı - Son Dakika


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