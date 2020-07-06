4 yılda hazırlandığı sınavda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

4 yılda hazırlandığı sınavda Türkiye ikincisi oldu

4 yılda hazırlandığı sınavda Türkiye ikincisi oldu MSÜ Türkiye İkincisi Ahmet Hayrettin Mertoğlu: "Sınav sürecini stressiz ve düzenli yönetmek, insanı başarıya götürüyor" Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına 4 yıldır hazırlanan ve Türkiye...

4 yılda hazırlandığı sınavda Türkiye ikincisi oldu

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MSÜ Türkiye İkincisi Ahmet Hayrettin Mertoğlu:

"Sınav sürecini stressiz ve düzenli yönetmek, insanı başarıya götürüyor"

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına 4 yıldır hazırlanan ve Türkiye ikincisi olan Kayserili Ahmet Hayrettin Mertoğlu, "Sınav sürecini stressiz ve düzenli yönetmek, insanı başarıya götürüyor" dedi.

Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencisi olan Ahmet Hayrettin Mertoğlu, MSÜ sınavında Türkiye ikincisi oldu. Başarılı öğrenciye Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan tarafından plaket ve altın hediye edildi. İkincilik duygusunun yaşanması gereken bir duygu olduğunu söyleyen Ahmet Hayrettin Mertoğlu, "Benim için daha çok önemli olan düzenli çalışmak. Çok çalışmaktan daha önemlisi, işleri belli bir plan ve strateji dahilinde yürütmek. Ben buna biraz dikkat ettim. Bunun için ikinci olduğumu düşünüyorum. Başarının anahtarı düzenli çalışmak. 11 veya 12. sınıfta çalışmaya başlamak yerine, 9. sınıftan beri azar azar da olsa işleri takip ederek ve yavaş yavaş çalıştım. Arkamda çalışılmamış çok fazla ders bırakmadım, onun çok faydasını gördüğümü düşünüyorum ben son sınıfta. İşlerimi çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. İkincilik güzel bir duygu. İnsan sınav sonucunda bunu görünce bir sevinç duyuyor. Farklı ve yaşanması gereken bir duygu. Arkadaşlarıma önerim de dediğim gibi bence en önemlisi düzenli çalışmak. Onlara bunu önerebilirim. Çok fazla stres insana çok fazla zarar veriyor. Süreci iyi yönetmek için düzenli ve stressiz çalışmak, başarıya götürüyor bence" dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ise, proje okullarındaki görev değişiklikleri konusunda yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları yönetmeliği 01.09.2016 tarihinde 29818 sayılı genelge ile birlikte yayınlandı. Bu genelgeye göre, Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesinde Müdür olarak görevlendirilen İsmail hocamız ve diğer liselerdeki müdür arkadaşlarımızın bu yıl 4. yılları doldu ve uzatılma durumu var. Proje okullarında müdürlerin görevleri 8 yıl. Bu arkadaşlarımız, bu proje okullarına bu söylediğim yönetmeliğe göre atanmışlar. İkinci 4 yıllıkları da başarı durumuna göre uzatılabilir yönetmelikte. Aynı kriterlerde uzatılabilir diyor. Bu okulumuzda biraz önce Ahmet Hayrettin Mertoğlu öğrencimiz, Milli Savunma Bakanlığının düzenlemiş olduğu sınavda Türkiye ikincisi oldu. Yine YKS'deki başarılar daha sonra açıklanacak ama Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Türkiye'de ilk 3'ü zorluyor biliyorsunuz. Yani bu okullarımızdaki müdür arkadaşlarımızla ilgili elimizden giden teklif, başka isimlerin yazıldığı ile ilgili bir duyum aldık. Buradan yetkililere sesleniyorum, bu arkadaşlarımız başarılı arkadaşlar. Atandıkları yönetmeliğe de pozisyonları uygun. Yanlışlık varsa Ankara'dan düzeltilsin müdahale edilsin" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 4 yılda hazırlandığı sınavda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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