4 Yıldır Aranan Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı
1 saat önce
Tokat'ta, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 4 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.
Tokat
'ta, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 4 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan hüküm verilmiş ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 yaşındaki İ.B.'nin Erbaa
ilçe merkezinde bir meskende saklandığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri İ.B.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B.'nin cezaevine gönderildiği öğrenildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:29 Kaynak: İHA
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