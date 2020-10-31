Son dakika! 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi evinde yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 yıldır aranan ve firari olan FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi bir kişi polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 4 yıldır firari durumda olan FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi Y.F.'nin evinde saklandığı ihbarını aldı. Yapılan takip sonucu Y.F.'nin saklandığı eve TEM ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Saklandığı evde yakalanan Y.F. gözaltına alınırken, yapılan aramada delil niteliğindeki bir çok dokümana el konuldu.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

(İHA)