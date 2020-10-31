4 yıldır aranan FETÖ üyesi öğretmen kayınpederinin evinde yakalandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan öğretmen Y.F. (43), saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıldır aranan Y.F.'nin Ereğli ilçesindeki kayınpederinin evinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda Y.F. gözaltına alındı.Daha önce Turgutlu ilçesindeki özel okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Y.F., sağlık kontrolünün ardından ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.