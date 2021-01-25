4 yıldır bitirilemeyen Metro inşaatı trafiği kilitliyor - Son Dakika

4 yıldır bitirilemeyen Metro inşaatı trafiği kilitliyor

Yenibosna'da trafik çilesi

-4 yıldır süren metro inşaatı vatandaşları çileden çıkardı

İSTANBUL - Ataköy- İkitelli M9 Metro inşaatı çalışmaları 29 Ekim Caddesi'nin tek yönlü araç trafiğinde olmasına neden oldu. Kural tanımaz sürücüler ise ters yön tabelası olmasına rağmen yola girmeye çalışarak trafiğin altını üstüne getirdiler. Yaya yolunda arabaların çıkmasından dolayı vatandaşlar duruma isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ataköy- İkitelli M9 Metro hattı inşaat çalışmaları 4 yıldır devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Yenibosna 29 Caddesi'nin bazı kısımları çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çok sayıda iş merkezi ve konutun olduğu bölgede gün içinde sürücüler ve vatandaşlar daralan yol nedeniyle sorun yaşıyor. Caddenin tek yönlü olan kısmında araçlar ters şeritten geçmeye çalıştıkları kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç sürücülerin ters şeride girerek yaya yoluna çıktığı görülüyor. Bazı araç sürücüleri ise ters yönden gitmekten vazgeçip geri geri gidiyorlar. Yaya yoluna çıkan araçlar vatandaşlara da zor anlat yaşattı. Çevrede yaşayan vatandaşlar metro inşaatının uzun sürdüğünü ve bu çilenin artık son bulmasını istediklerini ifade ettiler.

"Bizi engelleyenler aslında ters yönden gelen araç sürücüleri"

3 yıldır trafik sorununun yaşandığını dile getiren Kerim Başar, " Metro inşaatından dolayı yaya yolu güzergahımız sadece burası olduğu için yürümekte güçlük çekiyoruz. Her iki yönden gelenler olduğu için yolda dar olduğundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ters yönden gelmeye çalışan araçlar bazen yaya yoluna çıkarak ilerliyor. Bizi engelleyenler aslında ters yönden gelen araç sürücüleri. Ters yönden gelen araçlar için bir bariyer koysalar daha iyi olur. Ters yön tabelası olmasına rağmen araçlar halen ısrarla yola giriyorlar" ifadesini kullandı.

"Yolda perişan oluyoruz"

Yayaların ve sitede oturan vatandaşların metro inşaatının gecikmesinden dolayı şikayetçi olduğunu ifade eden Yalçın Çolak, " Buradaki çalışalar 4 yıldır devam ediyor, doğru dürüst çalıştıklarını da görmüyorum. Burada çok trafik oluyor mağduruz. Akşam saatlerinden ters yönden gelen araç sürücüleri yüzünden trafik kilitleniyor. Yolda perişan oluyoruz, 6,5 ila 7 arasından burada trafik çok kötü oluyor. Yukardan inen yolcularda şantiye nedeniyle gelmekte zorlanıyor" dedi.