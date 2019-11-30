Son Dakika Haberleri: 4 yıldır firari olan şahıs jandarmadan kaçamadı
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4 yıldır firari olan şahıs jandarmadan kaçamadı

6 saat önce

Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan şüpheli, ailesini ziyarete gideceği esnada jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

4 yıldır firari olan şahıs jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan şüpheli, ailesini ziyarete gideceği esnada jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.


Ağır Ceza Mahkemesinde nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplamda 36 sene kesinleşmiş cezası bulunan ve yaklaşık 4 yıldır firari olarak aranan O.A.'yı yakalamak için jandarma ekipleri özel ekip kurdu. O.A.'nın Kestel ilçesinde bulunan ailesini ziyarete geleceği istihbaratına ulaşan ekipler harekete geçti. O.A.'nın ailesini gördükten sonra evden çıkması üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:28 Kaynak: İHA
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