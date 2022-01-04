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4 yıldır göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu - Son Dakika

4 yıldır göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu

04.01.2022 14:16

- 4 yıldır göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 4 yıl önce bir evin bacasına yuva yaparak yaz kış göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu.

- 4 yıldır göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 4 yıl önce bir evin bacasına yuva yaparak yaz kış göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu.

4 yıl önce ilçenin Akalın köyüne göçle gelen leylek, Bahadin Akış adlı vatandaşın evinin bacasına yuva yaptı. Sonbaharda göçmen kuşların gitmesine rağmen köyü terk etmeyen leyleğe köylüler gözü gibi bakıyor. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen bölgeden göç etmeyen leylek, köylüler tarafından çoğu zaman balıkla besleniyor.

Bahadin Akış, leyleği kendi elleriyle beslediğini belirterek, "Leylek 4 sene önce göçle köyümüze geldi. En güzel tarafı benim evin bacasına yuva yapmasıdır. Artık o bu köyün bir ferdi. Biz onu balıkla besliyoruz. Ben kendi ellerimle besliyorum. O yuvasından çıktığı zaman ben gider yuvasına balıkları bırakıyorum. Alıştık ona. Köye gelen vatandaşlar onu görmeden gitmiyorlar. Bizimde çağrımız, dışarıda kalan tüm canlılara merhamet edelim ki merhametle karşılık bulalım" dedi.

4 yıldır göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu
4 yıldır göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu
4 yıldır göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu

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Yüksekova, Hakkari, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 yıldır göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu - Son Dakika


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