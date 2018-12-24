Son Dakika Haberleri: 4 Yıldır Kan Davalı Aileler Barıştı

4 Yıldır Kan Davalı Aileler Barıştı

11 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde oturan Doğan ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Erdem aileleri arasında 4 yıl önce, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişinin yaralanmasıyla başlayan kan davası, barış yemeğiyle sona erdirildi.

4 Yıldır Kan Davalı Aileler Barıştı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde oturan Doğan ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Erdem aileleri arasında 4 yıl önce, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişinin yaralanmasıyla başlayan kan davası, barış yemeğiyle sona erdirildi.

Çınar ilçesine bağlı Selyazı köyündeki Doğan Ailesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinin Arısu köyündeki Erdem Ailesi arasında 4 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavganın ardından iki aile arasında husumet başladı. Erdem ve Doğan aileleri arasındaki kan davasını sonlandırmak için kanaat önderi Hatip Durmaz, Şeref Kaya ve Bedri Demir girişimde bulundu. Kanaat önderlerinin görüştüğü her iki ailenin önde gelenleri barışa ikna edildi.

Aileler arasında barışın sağlanmasıyla Bağlar ilçesindeki taziye evinde barış yemeği verildi. Kan davalı ailelerin fertleri ve kanaat önderlerinin yanı sıra 300 kişinin katıldığı barış yemeğinde konuşan kanaat önderi Hatip Durmaz, kan davasının insanlığa yakışan bir durum olmadığını belirterek, "Yaşadığımız bu çağda, bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın birbirlerine karşı kin gütmeleri ve kan davasını sürdürmeleri ne toplumumuza ne de insanlığa yakışan bir durumdur. Bundan 4 yıl önce bir anlaşmazlık nedeniyle 2 insanımız vuruldu. Keşke bu olay hiç yaşanmamış olsaydı. Ama olan oldu. Önemli olan bundan böyle barış ve huzur içerisinde yaşamaktır. Devletimiz ve bölgemiz insanlarının barış ve huzur içerisinde yaşamaları en büyük arzumuzdur. Biz de kanaat önderleri olarak bu iki aşiretimiz arasında daha fazla kanın akmaması ve birbirlerini vurmamaları ve olayın bizden sonraki nesillere aktarılmaması için ailelerin liderleriyle görüştük ve neticede onları barıştırdık" dedi.

Yemeğin ardından aile üyeleri, tokalaşıp barıştı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:37 Kaynak: DHA

Mazıdağı, Çınar, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı

Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak ABD Hazine Bakanı Mnuchin Kriz Takımını Toplantıya Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:48:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Yıldır Kan Davalı Aileler Barıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]