4 yıldır karavanla yolda olan Alman aile Demre'de - Son Dakika

ALMAN Marcel (31) ve Justyna (37) Ritter çifti, oğulları Neo (4) ile 4 yıldır süren karavan yolculuğunda Antalya'nın Demre ilçesine geldi. 40 bin kilometre yolculuk yapan Ritter ailesi, ilk kez geldikleri Türkiye'de Türk insanına hayran kaldıklarını belirtti.

Ritter ailesi, 2018 yılında Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Thüringen şehrinde evlerini satarak karavan aldı. Tura 1 Ocak 2019'da çıkan Ritter ailesi; Fransa, Portekiz, İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan'da geçirdikleri 3 yılın ardından 26 Mart'ta Türkiye'ye geldi. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli'yi gezen aile, Antalya'ya geçti. Olimpos, Adrasan ve Finike'yi gezen Alman aile, en son Demre'ye ulaştı.