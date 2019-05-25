4 yıldır restorasyondaki Sümela, ziyarete açıldı - Tekrar

TÜRKİYE'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Trabzon 'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı 'nın restorasyonu tamamlanan ilk etabı, 4 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen turist kafileleri, manastırı ziyaret etmeye başladı. Manastır, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Türkiye 'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması sona erdi. 3 aşamada, 79 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda, ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Sümela Manastırı'nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesi de çelik ağla bohçalama yöntemiyle bulunduğu alana sabitlendi.

İLK ETABI ZİYARETE AÇILDI

Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi. 4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadarki ilk kısmı, bugün ziyarete açıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen turist kafileleri, manastırı ziyaret etmeye başladı. Manastırın dışını gezen ziyaretçilerin saat 14.00'ten sonra içeri alınacağı duyuruldu. Manastır, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

ZİYARETÇİLER HEYECANLI

Ziyaretçilerden Erdal Soydan, "Sümela Manastırı'nın açılacağını duyunca hafta sonu tatili için buraya geldik. Sabah erkenden kimse gelmeden, kalabalık olmadan, gelelim, gezelim dedik. Ama öğleden sonra içeri alacaklarmış. Şimdi sadece manzara ile yetinmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Sümela Manastırı'nın açılacağını öğrendiklerinde heyecanla Tekirdağ'dan Trabzon'a geldiklerini söyleyen Merve Soydan ise, "Yıllardır Sümela'yı görebilmek için bekliyoruz. Sabah erkenden geldik, ziyaret edelim diye. Ancak henüz göremedik" diye konuştu.

Aygün Çetin de, " İstanbul'dan buraya Sümela'yı görmek için geldik. Hafta sonunu burada bu güzel doğada değerlendirmek istedik. Karadeniz çok güzel bir yer. Sümela Manastırı'nın dışardan görünüşü muhteşem ama az önce tarihini de dinledik. Gerçekten çok ilginç. Burada insanlar nasıl yaşamış, nasıl durmuş gerçekten çok ilginç" şeklinde konuştu.

GİZLİ GEÇİT GÖRÜLEMEYECEK

Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edilmişti. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün, ikinci etap restorasyon çalışmaları sonrası ziyarete açılacağı öğrenildi. İkinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında ise kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.





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