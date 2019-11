4 yıldız satış listesinde

Öncelikle Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek özelliklere sahip bir forvet alacak olan siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bir de kanat oyuncusunu renklerine bağlayacak. Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde futbolcu arayışını sürdüren yönetim, yapılacak transferlerin maliyetini mevcut kadrodan bazı isimleri satarak karşılayacak.



Ljajic'in piyasa değeri 12 milyon euro



Transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde yurt dışına satışları daha kolay olan Adem Ljajic, Tyler Boyd, Enzo Roco ve Jeremain Lens'in elden çıkarılması planlanıyor. Transfermarkt verilerine göre, sezon başında 6.5 milyon Euro'ya bonservisi alınan Ljajic'in şu anki piyasa değeri 12 milyon Euro. Lens'e 2.5, Boyd'a 2.3, Roco'ya da 750 bin Euro değer biçiliyor. Sırp Ljajic ve Hollandalı Lens'in Avrupa, ABD'li Boyd'un Kuzey Amerika, Şilili Roco'nun da Güney Amerika takımlarına satılma ihtimalinin daha yüksek olacağı değerlendiriliyor.



'Avcı isterse Talisca ile görüşülebilir'



Yönetici Erdal Torunoğulları, kulüp içindeki dengeleri bozmadan ara transferde mutlaka takviye yapacaklarını söyledi. Torunoğulları, "Şu an ki gündemimiz transfer değil ancak B planımız her zaman var. Kulüp içi dengeleri bozmadan ihtiyaç durumuna göre takviye mutlaka olur. Aramızdan ayrılacak isimler de olabilir. Transfer dönemleri her türlü gelişmeye açık" dedi. İsimleri gündemden düşmeyen Talisca ve Aboubakar icin de konuşan Torunoğulları, "Hocamızdan talep olduğu taktirde bu isimler ve başkaları ile de temasa geçeriz. Bizden ayrılan her oyuncu geri dönmek ister. Beşiktaş bir dünya markadır" ifadelerini kullandı.



