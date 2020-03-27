4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama - Son Dakika

DİYARBAKIR'da kentin en eski konaklama merkezlerinden olan 4 yıldızlı Demir Otel, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisine alan koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara, Diyarbakır'da 1963 yılından bu yana hizmet veren 4 yıldızlı otelden destek geldi. Kentin en eski otellerinden olan 4 yıldızlı ve 59 odalı otelin yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası Başkanlığı ile işbirliği yaparak koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı. Koronavirüse karşı düzenli olarak dezenfekte edilen otel, konaklayacak sağlıkçıları bekliyor.

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