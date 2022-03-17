4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü

17.03.2022 16:41
4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü

Rosebella Kozmetik, 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Genel Müdür Hacer Aydın, "4. yılımızda böyle bir anlamlı ödüle layık görülmek bizim için gurur verici" dedi.

Lob'ın İnternational tarafından bu yıl 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde birbirinden önemli kurumlar, ödüle layık görüldü.

KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN YÜKSELEN YILDIZI

Törende ödüle layık görülenler arasında Hacer Aydın'ın Genel Müdürlüğü'nü yürüttüğü Rosebella Kozmetik de vardı. Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, ekibi adına Hacer Aydın, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un elinden aldı.

4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü

"4. YILIMIZDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMEK GURUR VERİCİ"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Rosebella Kozmetik Genel Müdürü Hacer Aydın, "4. yılımızda böyle bir anlamlı ödüle layık görülmek bizim için gurur verici. Kalite, yola çıktığımız ilk günden bu yana vazgeçemediğimiz en önemli ilkemiz. Bu ödülle kalitemizi tescillemiş olduk" dedi.

4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü

ROSEBALLA KOZMETİK HAKINDA

Rosebella, 350 yıldır Mezopotamya'da tarım üretimi yapan Arnas ailesi tarafından kurulmuş, kişisel bakım ve kozmetik alanında faaliyet gösteren, İstanbul merkezli bir şirkettir. Aynı zamanda şirketin Almanya, Amerika, İngiltere, Rusya ve Hindistan'da da ofisleri bulunmaktadır.

Rosebella, gül özü ve gül yağı içeren kozmetik ürünler üretmektedir. Ürünlerin temelinde kullanılan gül çeşidi Isparta gülü olarak bilinen Rosa damascena Mill.'dir.

Ayrıca, Rosebella bünyesinde The Soap Factory markasıyla 62 ürün, 9 farklı seri (lifler, banyo tuzları, banyo topları ve Hindistan cevizi yağı ve çeşitli sabunlar) üretilmekte ve tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. 2018 yılında iş hayatına giren The Soap Factory için doğada bulunan mineraller en saf haliyle formüle edilip, sabuna dönüştürülüyor. Rosebella ve The Soap Factory kurulduğu günden itibaren Almanya, İngiltere ve Amerika gibi 30'u aşkın ülkeye ihracat yapmıştır. Ekip, 15 Mart 2022 tarihinde 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görülmüştür.

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Son Dakika Güncel 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika


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