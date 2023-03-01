4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı - Son Dakika
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4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı

01.03.2023 11:30
4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü. Bina sakini, ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da binlerce bina yıkılırken, 10 binlerce bina da ağır hasar aldı. Malatya'da ağır hasar alan yerleşim yerlerinden birisi olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları bırakıldığı görüldü. Binada oturan vatandaş, binanın kolon ve kiriş aralarına bırakılan tahta ve kadran parçalarını bırakanlar hakkında yasal işlem yapılması istedi.

Binalarının hepsinin ağır hasarlı olduğunu belirten bina sakinlerinden İbrahim Alpay Karataş, "Girilmesi mümkün değil. Bazı kolonlarda depremden dolayı tahribat olduğu için bazı kolonlarda tahta ve kadran parçaları kiriş ve kolon arasına sıkıştırılmış. Bu da ister istemez binanın dayanma gücünü zayıflatıyor. İlgililer ve sorumlular hakkında her türlü yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Ölen canların hesabının sorulmasını istiyoruz. İlgililerden tüm vatandaşlar adına destek bekliyoruz. Binada 2 yıldır oturuyorum ben. 2 yılda yapıldığını düşünün toplamda 4 yıl oldu. Sözde depreme dayanıklı etüt zemini yapılmış gözüküyor ama sorduğunuzda buralara çok katlı binaların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Müteahhittinden, mimarından ve kim denetliyorsa onlardan yasal işlem yapılmasını istiyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı - Son Dakika
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