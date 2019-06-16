Son Dakika Haberleri: 4 yıllık sözleşme + 20 milyon Euro...
Son Dakika Güncel Haber

4 yıllık sözleşme + 20 milyon Euro...

1 saat önce

Dortmund eski futbolcu Mats Hummels'i geri almak istiyor.

4 yıllık sözleşme + 20 milyon Euro..., System.String[]
Dortmund eski futbolcu Mats Hummels'i geri almak istiyor. 2008 ile 2016 yılları arasında sarı siyahlı takımda oynayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2016 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurma kararı alan Dortmund yönetimi, eski futbolcusuna karşılık Bayern Münih kulübüne 20 milyon euro teklifte bulundu. İki kulübün para konusunda anlaştığı belirtilirken, transferin her an gerçekleşmesi bekleniyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre ünlü futbolcu da Dortmund'da geri dönmeye sıcak bakıyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovaç'ın da transfere yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. Bayern Münih Hummels'in oynadığı pozisyona iki isim aldı. İspanyol futbolcu Hernandez ile Stuttgart'ta forma giyen Pavard'ı kadrosuna katan Bayern Münih'te milli futbolcu Süle de var.

Bayern Münih Hernandez için 80 milyon, Pavard için ise 35 milyon euro para harcadı. Hummels alınan iki futbolcudan sonra kendisinin oynamasının zor olduğunun farkında. Bu nedenle yılda 12 milyon euro kazandığı Bayern Münih'ten ayrılmaya itiraz etmiyor. Hummels'ın Dortmund'da yıllık yaklaşık 10 milyon euro ücret alacağı tahmin ediliyor.

Hummels'ın Bayern Münih ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dortmund tecrübeli futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:53 
Mats Hummels, Bayern Münih, Dortmund, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli futbolcu İrfan Kahveci kız arkadaşı ile Çeşme'de görüntülendi Asena Atalay'ın babası 1,5 aydır cezaevinde Abdülkadir Ömür, Golden Boy'a aday gösterildi! Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:12:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 yıllık sözleşme + 20 milyon Euro...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]