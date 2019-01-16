Son Dakika Haberleri: 4 Yıllık Takvimdeki Özel Günleri Ezbere Biliyor

4 Yıllık Takvimdeki Özel Günleri Ezbere Biliyor

17 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Şeref Özcan, 4 yıllık takvimdeki özel günleri ezbere biliyor.

4 Yıllık Takvimdeki Özel Günleri Ezbere Biliyor, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Şeref Özcan, 4 yıllık takvimdeki özel günleri ezbere biliyor.

İlçeye bağlı Doktor Mehmet Akarsu Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Şeref Özcan, 2017-2020 arasındaki özel günleri takvime bakmadan söyleyebiliyor.

Bu ilginç yeteneğiyle dikkati çeken Özcan, evinden dışarıya her çıktığında, oturduğu kahvehanede sürekli tarihle ilgili sorulara yanıt veriyor.

Şeref Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeteneği nedeniyle sürekli teste tabi tutulduğunu belirterek, "Örneğin biri yanıma geliyor. 30 Ağustos 2019 hangi gün diye soruyor. Ben de cuma diye cevap veriyorum. Kontrol edip bakıyorlar ve doğru olduğunu görünce şaşırıyorlar." dedi.

Özcan, hiç okuma yazma bilmediğin, birinci sınıftayken okulu bırakmak zorunda kaldığını dile getirerek, "Bugün adını yaz deseler yazamam. Ama çocukluğumdan beri 2 yıl sonrası ve 2 yıl öncesindeki yıllarda önemli günler ve bayramların günlerini takvime bakmadan söylüyorum." diye konuştu.

Babasını 24 yıl önce kaybettiğini ve annesiyle yaşama tutunmaya çalıştığını aktaran Özcan, "Bu özel bir ilgi, her akşam yatmadan yatağımda günleri hesaplayarak uyuyup kalıyorum. Bu bende çocukluktan bu yana süregelen bir alışkanlık ve hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:27 Kaynak: AA

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