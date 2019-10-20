Toprakkale ilçesinde 4. Yörük Türkmen ve Fıstık Festivali yapıldı.

Festival, temsili yörük göçünün canlandırılmasıyla başladı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Yüksel Uluğ Stadyumu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin en güçlü mayasını oluşturan, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle örnek olan Anadolu medeniyetinin taşıyıcı ana sütunu Yörük Türkmenler ile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yörük ve Türkmenlerin kültürü gelecek nesillere, aktarma noktasında önemli bir faaliyet icra ettiğini belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Yörükler olarak bugün burada yapmış olduğunuz yürüyüş Osmaniye'nin, Torosların, Türkiye'nin yürüyüşüdür. Bu yürüyüşü kimse durduramayacaktır. Çünkü bu yürüyüşün ardında, fesat çıkaranlara, ayrılık tohumları ekenlere karşı yüzyıllar boyu aynı ufka bakarak bir araya gelmiş insanlar topluluğu vardır. Gittiği her yerde kardeşlik tohumları ekmiş, gönül köprüleri inşa etmiş bir medeniyet anlayışı vardır. Evet, şehitler verdik, gazilerimiz oldu, Allah'a şükürler olsun ki vatanımızı vermedik, istiklalimize gölge düşürmedik. Allah, kardeşlik ruhumuzu yaralamak isteyenlere fırsat vermesin. Bugüne kadar olduğun gibi bundan sonra da birlikteliğimiz, beraberliğimiz sonsuza kadar devam etsin."

Toprakkale Yörükler Derneği Başkanı Kemal Karalar da, Toroslar'da, Amanoslar'da, Binboğa'larda, hala Yörük ocaklarının tüttüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Coşkun, 2019 Fıstık Güzeli seçilen Cansel Daşöz'e tacını takdim etti.

Etkinlikte, çuval ve yoğurt yeme gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Festivale, Belediye Başkanı Kadir Kara, Toprakkale Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.