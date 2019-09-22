4. Yuntdağı Yağlı Güreşleri başladı

Manisa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, aralarında son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün de bulunduğu yaklaşık 500 güreşçinin katılımıyla başladı.



Yunusemre Belediyesince Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen organizasyon büyük ilgi gördü. Yağlı güreşlere Ali Gürbüz, Recep Kara ve Fatih Atlı başta olmak üzere 31 başpehlivan katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anadolu'nun dört bir yanından güreşseverleri Manisa'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Organizasyonun çok başarılı geçtiğini aktaran Arınç, ata sporunun kalkındırılması için benzer organizasyonların artırılması gerektiğini belirterek, " Türkiye'de sadece Kırkpınar'da değil, bunun gibi organizasyonları arttırmalıyız. Bu organizasyon da Kırkpınar'dan sonra en önemli güreşlerden biri olarak büyük bir ilgi uyandırdı. Bu vesileyle gelen insanlar Manisa'mızın güzelliklerini görüyor. Bütün güreşçilerimizi buraya geldikleri için alınlarından öpüyorum." diye konuştu.