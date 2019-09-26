Son Dakika Haberleri: "40" artık Almanya'da
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"40" artık Almanya'da

2 saat önce

CNN Türk'te geçtiğimiz sezon Buket Aydın'ın sunumuyla ekrana gelen ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programın formatı Almanya'ya satıldı.

CNN Türk'te geçtiğimiz sezon Buket Aydın'ın sunumuyla ekrana gelen ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programın formatı Almanya'ya satıldı. Önümüzdeki günlerde Almanya'nın en büyük kanallarından birinde ekrana gelecek "40", Türk programcılığı tarihinde satışı gerçekleştirilen formatlanmış ilk talk show olma unvanını da kazandı.

Buket Aydın, Almanya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:00 
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