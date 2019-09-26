"40" artık Almanya'da
2 saat önce
CNN Türk'te geçtiğimiz sezon Buket Aydın'ın sunumuyla ekrana gelen ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programın formatı Almanya'ya satıldı.
CNN Türk'te geçtiğimiz sezon Buket Aydın'ın sunumuyla ekrana gelen ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programın formatı Almanya'ya satıldı. Önümüzdeki günlerde Almanya'nın en büyük kanallarından birinde ekrana gelecek "40", Türk programcılığı tarihinde satışı gerçekleştirilen formatlanmış ilk talk show olma unvanını da kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:00
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