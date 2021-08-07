40 bin çikolata dağıtıldı

Düzce Belediyesi; yaz spor okulları, camiler ve özel eğitim alan çocuklara çikolata ikramında bulundu. 40 bin çikolata dağıtan Düzce Belediyesi çocukların yüzünde tebessüm oldu.

Düzce Belediyesi, il genelinde farklı noktalara ziyaret ederek çocuklara çikolata ikramında bulundu. 40 bin gofret ve çikolatayı ilk olarak Spor Akademisi eğitimlerine katılan çocuklara ulaştırıldı. Ardından şehrin çeşitli bölgelerinde eğitim gören çocuklarla gofretleri hediye edildi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile Bahçeşehir Spor Salonunda başlayan çikolata tadındaki etkinlik ardından camilerde eğitim gören çocuklarla devam etti. Spor Salonundaki etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da eşlik etti.

Düzce İl Müftülüğüne diğer camilerde eğitim gören çocuklara da dağıtılmak üzere koliler teslim edilirken Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel eğitim alan çocukları unutmayarak onları da sevindirdi.

Öğrencilerin, mutlulukları gözlerinden okunurken hediyelerden dolayı da Düzce Belediyesine teşekkür etmeyi ihmal etmediler. - DÜZCE