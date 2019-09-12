40 bin karede Yusufeli Barajı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli "time lapse" tekniğiyle görüntülendi. 130 metre gövde yüksekliğine ulaşan barajın bir dakika içerisinde 40 bin karede görüntülendi.



Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 130 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.



0'dan 130 metre 1 dakikada görüntülendi



DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, daha önce Yusufeli yeni yerleşim yerinde denediği "time lapse" tekniğini bu kez Yusufeli Barajı HES projesinde denedi. Temmuz 2018 tarihinde Barajın gövde beton çalışmasına başlamasıyla birlikte sabit birkaç noktayı günlük fotoğraflanarak kayıt altına aldı. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, gövde beton çalışması başlangıç tarihi itibariyle 14 ay boyunca, günde 96 kara fotoğraf çekerek toplamda 40 bin kare fotoğrafa ulaştı. Bunlardan 350 tanesini seçerek video hazırladı. Yayınlanan videoda Barajın gövde beton çalışması "time lapse" tekniğiyle 0'dan 130 metre yüksekliği 1 dakikada görüntüledi.



Dağ taş 1 milyarlık yatırım haline geldi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferans yöntemiyle katılımıyla 26 Şubat 2013'de Yusufeli Barajı HES projesinin temel atma işlemi gerçekleşti. Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde tamamlandığında Ekonomiye 1 milyar 250 milyon lira katkı sağlayacak.



Yusufeli Barajı gövdesine 4 milyon metreküp beton



11 Temmuz 2018'de başlanan 4 milyon metreküplük baraj gövde betonunun 1 milyon 650 bin metreküpü döküldü. 275 metre olacak baraj gövde yüksekliğinde 130 metreye ulaşıldı



Öte yandan bölgenin baraj sahası öncesi çekilen fotoğraflarla ile barajın son hali çekilmiş fotoğraflar dev yatırımı gözler önüne sergiledi. - ARTVİN