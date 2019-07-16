Son Dakika Haberleri: 40 bin köy çocuğuna yaz eğitimi
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40 bin köy çocuğuna yaz eğitimi

4 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yaz 40 bin köy çocuğumuzla 200 saat eğitim yapılıyor" dedi.

40 bin köy çocuğuna yaz eğitimi, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yaz 40 bin köy çocuğumuzla 200 saat eğitim yapılıyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, şair Ahmet Kutsi Tecer'in 'Orda bir köy var uzakta' adlı şiirini hatırlatarak, "Tecer, 'orda bir köy var uzakta' derken o köyün okullarını, çocuklarını da belirtiyordu. Her çocuğa adil bir eğitim sunmak için öğretmenlerimizle yürüdük. Bu yaz 40 bin köy çocuğumuzla 200 saat eğitim yapılıyor. Hedefimiz her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi eğitim alması" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, ayrıca bir köyde 6 çocuğun resim çalışmasına ait fotoğrafı paylaştı.


Ahmet Kutsi Tecer, Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
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