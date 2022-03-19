40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan A.C. (21) ile hırsızlık suçundan aranan N.C. (19) adlı 2 kadın, taksiyle kaçarken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde 2 eve dil düşürme yöntemiyle girilip yaklaşık 40 bin TL değerinde 1 altın yüzük, 1 bilezik, 1 küpe, 2 bileklik ve 2 altın zincir çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık şüphelilerinin A.C. ve N.C. isimli 2 kadın olduğunu tespit eden polis, bu kişilerin taksiyle il dışına kaçmak üzere olduklarını belirledi. Şüphelilerin bulunduğu taksiyi takip edip durduran polis ekipleri, A.C. ve N.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada, çaldıkları ziynet eşyaları ele geçirildi. N.C.'nin hırsızlık suçundan aranmasının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.