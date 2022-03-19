40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika
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40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı

19.03.2022 12:25
40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan A.C. (21) ile hırsızlık suçundan aranan N.C. (19) adlı 2 kadın, taksiyle kaçarken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan A.C. (21) ile hırsızlık suçundan aranan N.C. (19) adlı 2 kadın, taksiyle kaçarken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde 2 eve dil düşürme yöntemiyle girilip yaklaşık 40 bin TL değerinde 1 altın yüzük, 1 bilezik, 1 küpe, 2 bileklik ve 2 altın zincir çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık şüphelilerinin A.C. ve N.C. isimli 2 kadın olduğunu tespit eden polis, bu kişilerin taksiyle il dışına kaçmak üzere olduklarını belirledi. Şüphelilerin bulunduğu taksiyi takip edip durduran polis ekipleri, A.C. ve N.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada, çaldıkları ziynet eşyaları ele geçirildi. N.C.'nin hırsızlık suçundan aranmasının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı
40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı
40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı
40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı
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Bahçelievler Mahallesi, Türk Lirası, Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40 bin liralık altın çalan 2 kadın taksiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika
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