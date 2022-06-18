40 bin liralık kablo çalan biri çocuk 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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40 bin liralık kablo çalan biri çocuk 2 kişi tutuklandı

18.06.2022 13:58
40 bin liralık kablo çalan biri çocuk 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 9 ayrı noktadan yaklaşık 40 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 9 ayrı noktadan yaklaşık 40 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı. Biri çocuk 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Mescit Mahallesi ve Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki 9 faklı noktada bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait kablolar kimliği belirsiz kişilerce çalınmış ve yaklaşık 40 bin lira zarara yol açmışlardı. Konu ile ilgili çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin A.Y. (21) ve A.C.Ü. (17) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda A.Y. sokakta yakalanırken, A.C.Ü. ise ailesine haber verilmesi üzerine kendiliğinden teslim oldu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 bin liralık kablo çalan biri çocuk 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 40 bin liralık kablo çalan biri çocuk 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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