40 bin saat uçan milli İHA Karayel, uydu kontrolüyle sınır tanımayacak - Son Dakika
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40 bin saat uçan milli İHA Karayel, uydu kontrolüyle sınır tanımayacak

08.06.2022 16:35
40 bin saat uçan milli İHA Karayel, uydu kontrolüyle sınır tanımayacak

Milli insansız hava aracı Karayel, uydudan kontrolüyle sınırsız operasyon yapabilme kabiliyetine kavuştu.

Milli insansız hava aracı Karayel, uydudan kontrolüyle sınırsız operasyon yapabilme kabiliyetine kavuştu.

Lentatek, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında, farklı sınıflarda geliştirdiği İHA'ları sergiledi. Bu kapsamda, uydudan kontrol (SATCOM) kabiliyeti kazandırılan Karayel İHA da ilk kez tanıtıldı.

Şirket, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Karayel'e ilave kabiliyetler kazandırmak amacıyla yeni nesil faydalı yük entegrasyon faaliyetleri yürütüyor. SATCOM özelliği kazandırılan Karayel ürün ailesi anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetlerini görüş hattının ötesinde, gece ve gündüz şartlarında, menzil sınırlamalarından bağımsız, otonom uçuş ve seyrüsefer yaparak sürdürecek.

Lentatek Genel Müdürü Öner Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EFES-2022 kapsamında Karayel'in son versiyonunu uzun kanatlı, maksimum yük taşıyabilen aynı zamanda SATCOM entegre edilmiş şekilde sergilediklerini söyledi.

Karayel'in ilk uçuşunu 2009'da yaptığını, bir sonraki versiyonu ile 2013'te uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz hizmet alımı şeklinde 2015-2017 arasında Karayel'i kullandı. O günden bu yana Karayel üzerinde sürekli yeni geliştirmeler yaptık. Karayel yer aldığı taktik sınıfın üzerinde yeteneklere sahip. Ağırlığına göre taşıdığı yük bakımında optimum bir hava aracı haline geldi. Çok farklı amaçlarla görev yapabiliyor. Gözlem, haritalama, güvenlik, orman yangını tespit ve izleme gibi birçok alana yapılan geniş bir yelpazede kullanılabiliyor."

Karayel'in uçuş süresinin yaklaşık 40 bin saati bulduğunu bildiren Tekin, "Üstün özelliklere ve 3'lü yedekli aviyonik mimariye sahip olduğu için Karayel, şu ana kadar teknik bir arıza yaşamadı. Bu aslında bir dünya rekoru. Ürünümüzü, uçuşa elverişlilik anlamında sivil ortamda da uçurulabilmesi için uluslararası en temel kriter olan NATO standartlarında üretilen bir uçak haline getirdik. Bu, ürünümüzü dünyada çok rekabetçi hale getirdi ve farklı bir yere taşıdı." diye konuştu

Bir İHA'nın en temel ihtiyacının haberleşme olduğunu vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Haberleşmenizi ne kadar ileriye taşıyabilirseniz operasyon yapabileceğiniz ya da aracınızı etkili olarak kullanabileceğiniz alanı o kadar genişletmiş oluyorsunuz. SATCOM'la bunu bir üst seviyeye çıkardık. Böylelikle uçağın menzili üzerindeki haberleşme sistemi nedeniyle oluşan sınırı kaldırmış oldu.

Bu, İHA için çok kritik bir teknoloji. Arkadaşlarımız bunu başarıyla entegre etti. Şu haliyle dünyanın sayılı sistemlerinden biri. Karayel SATCOM'lu olarak çalışabilir ve kullanılabilir halde."

120 kilogram mühimmat

Silahlı, uzun menzil Karayel, her biri 30 kilogram mühimmat taşıma kapasitesine sahip 4 istasyon ile toplamda 120 kilogram mühimmatla görev yapabiliyor. Kanattaki istasyonlar modüler yapıda geliştirilerek, mühimmat dışında farklı yükleri de taşıyabiliyor.

Karayel, her türlü kontrolsüz kırıma karşı koruma sağlayan özgün üçlü yedekli dağınık aviyonik mimari özelliğiyle dünya genelinde şimdiye kadar sadece insanlı havacılıkta kullanılan sistematik hata emniyetini ilk kez bir İHA'ya taşıdı.

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Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 bin saat uçan milli İHA Karayel, uydu kontrolüyle sınır tanımayacak - Son Dakika

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