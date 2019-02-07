Son Dakika Haberleri: 40 Bin TL Değerindeki Dorseyi Çalıp Hurdacıya Sattı"

40 Bin TL Değerindeki Dorseyi Çalıp Hurdacıya Sattı"

1 saat önce

40 bin TL değerindeki dorseyi çalıp hurdacıya sattı Dorseyi çalan şahıs ve satın alan hurdacı yakalanarak gözaltına alındıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tıra ait park halindeki dorseyi çalıp, kiraladığı bir tır kupası ile götürdüğü Sakarya'da bir hurdacıya 10 bin TL'ye satan...

40 Bin TL Değerindeki Dorseyi Çalıp Hurdacıya Sattı
40 bin TL değerindeki dorseyi çalıp hurdacıya sattı
Dorseyi çalan şahıs ve satın alan hurdacı yakalanarak gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tıra ait park halindeki dorseyi çalıp, kiraladığı bir tır kupası ile götürdüğü Sakarya'da bir hurdacıya 10 bin TL'ye satan şahsı güvenlik kamerası ele verdi. Gözaltına alınan dorseyi çalan şahıs ve hurdacı adliyeye sevk edildi.
Olay, 4 Şubat'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.S. isimli bir vatandaş, park ettiği tırına ait 21 LV 609 plakalı dorseyi yol kenarına park etti. 2 gün sonra park ettiği dorsenin çalındığını gören vatandaş, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde çalınan dorsenin bir tır kupası ile götürüldüğü belirlendi.
Güvenlik kamerası incelemelerinde plakası tespit edilen tır sahibinin kimliğini tespit eden ekipler, şahısın ifadesini aldı. Tır sürücüsünün ifadesinde M.V.D. isimli bir şahsın, dorsenin kendisine ait olduğunu söylediğini ve ücret karşılığında Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'ndeki bir depoya dorseyi götürdüklerini belirtmesi üzerine harekete geçen ekipler, M.V.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Tır sürücüsünün ifadesinde söylediği adrese düzenlenen operasyonda da dorsenin bir depoda olduğunu tespit eden polis ekipleri dorseyi satın aldığı belirlenen C.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürülüğü'ne getirilen şahıslardan M.V.D.'nin 40 bin TL değerindeki dorseyi 10 bin TL'ye C.Ö. isimli hurdacıya sattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak mal satın almaktan hakkında yasal işlem yapan C.Ö. ve tırı çaldığı iddia edilen M.V.D. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:57 Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaeli, 3. Sayfa
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