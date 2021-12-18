40 bin TL'lik hırsızlık yaptılar, 2 bin TL'ye satarken suçüstü yakalandılar- Arnavutköy'deki 14 yıl cezası olan hırsızlar, lastik satarken yakalandı - Son Dakika

40 bin TL'lik hırsızlık yaptılar, 2 bin TL'ye satarken suçüstü yakalandılar

Lastikleri çalınan İsmail Aykbeyik: "Lastiklerden ümidimi kesmiştim, polis arkadaşlara teşekkür ediyorum"

Arnavutköy'deki 14 yıl cezası olan hırsızlar, lastik satarken yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de site otoparkındaki lüks otomobilin yaklaşık 40 bin TL değerindeki lastiklerini çalarak, 2 bin liraya satmaya çalışan hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Hırsızlardan bir tanesinin 14 yıl kesinleşmiş cezası ve 46 suç dosyasının olduğu öğrenildi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir sitenin otoparkına giren hırsızlar, lüks bir otomobilin yaklaşık 40 bin TL değerindeki lastiklerini ve özel tasarım jantlarını çalmıştı. Otomobili kaldırım taşlarının üzerine sabitleyerek sanayi ustaları gibi ustaca aracın 4 lastiğini birden söken hırsızlar kayıplara karışmıştı.

40 bin TL'lik lastiği 2 bin liraya satmaya çalışırken yakalandılar

Otomobil sahibi İsmail Akbeyik'in şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlatmıştı. Asayiş Büroya bağlı ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda hırsızlığı yaptığı belirlenen Hüseyin S. ve Ahmet K. isimli iki hırsızı 40 bin TL değerinde olan lastikleri bir lastikçiye 2 bin TL'ye satmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlardan Hüseyin S.'nin 46 suç kaydının bulunduğunu ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu öğrenildi.

"Lastiklerden ümidimi kesmiştim, polis arkadaşlara teşekkür ediyorum"

Lastikleri çalındıktan yaklaşık 4 gün sonra bulunan otomobil sahibi İsmail Akbeyik, "Lastiklerden ümidimi kesmiştim. Kasko 37 bin 500 lira değer biçiyor bu lastiklere. Hırsızlar 2 bin liraya satmaya çalışırken yakalanmışlar. Polis arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.