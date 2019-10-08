Son Dakika Haberleri: 40 bin TL'lik kablo hırsızlığı güvenlik kameralarında
Son Dakika 3. Sayfa 40 bin TL'lik kablo hırsızlığı güvenlik kameralarında

40 bin TL'lik kablo hırsızlığı güvenlik kameralarında

53 dakika önce

40 bin TL'lik kablo hırsızlığı güvenlik kameralarındaTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da inşaat halindeki bir binaya girerek yaklaşık 40 bin TL değerinde elektrik kablosu ve diğer malzemeleri çalan 2 hırsız yakalanarak ceza evine gönderildi.

40 bin TL'lik kablo hırsızlığı güvenlik kameralarında

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da inşaat halindeki bir binaya girerek yaklaşık 40 bin TL değerinde elektrik kablosu ve diğer malzemeleri çalan 2 hırsız yakalanarak ceza evine gönderildi.

Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olay, akıllara durgunluk verdi. İnşaat halindeki bir binanın zemin katına zorla giren 2 hırsız, saniyeler içerisinde maddi değeri yüksek elektrik kablosu ve teçhizat çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mal sahibi Dursun Doğan yaklaşık 40 bin TL değerindeki malzemelerinin bulunması için yetkililere seslendi.

Doğan'ın şikayetine kayıtsız kalmayan emniyet ekipleri düğmeye bastı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından isimlerinin F.K. ve B.Y. olduğu öğrenilen iki zanlı yakalanarak gözaltın alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

40 bin TL'lik kablo hırsızlığı güvenlik kameralarında

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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