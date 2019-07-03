40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdiSİİRT - Siirt'te bisiklet kültürünü yaymak için bir araya gelen 40 sporcu, şehir merkezinde pedal çevirdi.Farklı branşlarda spor yapan yaklaşık 40 bisikletli, kentte bisiklet kültürünün yaygınlaşması için Çakmak Mahallesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Kenar Mahallesi'nde oturan çocuklara bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdiklerini belirten tekvando antrenörü Behçet Karakaş, bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Karakaş, "Bu çocuklar haftada bir veya haftada iki bu şekilde bu bisikletlerden yararlanabiliyorlar. Turlar düzenliyorlar. Çocuklar için güzel bir aktivite oluyor. Bu konuda müdürümüz Hüsam Olgaç bu olanakları sunduğu için öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak sürekli branş bazında judo, voleybol, bu turlardan faydalanıp çocuklar hayata kazandırılıyor. Hem de çocukların bu şekilde eğlenceli ve sosyal bir aktiviteleri oluyor. Buradaki çocukların tamamı Çakmak Mahallesi'ndeki çocuklar. Sürekli bu şekilde turlar düzenleyerek sporun ne kadar önemli olduğunu hepsi görüyor ve eğleniyor, mutlu oluyorlar. Ailelere de sesleniyoruz buradan, çocuklarınızı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün branşlarındaki tüm aktivitelere yönlendirin. Yazın çocuklarınız sokaklar yerine bir spor yapsın. Her bir çocuk bir branş öğrensin. Çocuklarınızı eve hapsetmeyin, spora yönlendirin" dedi.Bisikletle şehir merkezinde turlar atarak görmedikleri yerleri gördüklerini söyleyen Melek Sevgin adlı sporcu, bu tür etkinliklerin yapılmasının spora olan ilgilerini arttığını dile getirdi. Sevgin, "Tekvando branşıyla ilgileniyorum. Siirt'te bisiklet kültürünü yaymaya çalışıyoruz. Daha çok gezmediğimiz, bilmediğimiz yerlere gitmeye çalışıyoruz. Haftada bir veya iki gün bunu uyguluyoruz. Tekvando hocamız sayesinde bunu uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Sezgin Kayar adlı sporcu ise, "Tekvando dersleri alıyoruz. İl müdürümüze teşekkür ederim bisiklet olanakları sağladıkları için. Arkadaşlarla devam ediyoruz, haftada bir veya iki defa bisiklet turları yapıyoruz" dedi.Siirt'te bisiklet kültürünü yaymak için aktiviteler düzenlediklerini belirten antrenör Abit Çevik, daha önce hiç bisiklete binmemiş çocukların bisikletle tanışmalarıyla yüzlerindeki o mutluluğu hissettiklerini söyledi. Çevik, "Siirt'te amacımız bisiklet kültürünü yaymak. Çünkü Siirt gibi bir ilimizde bisiklet kültürüne gerek trafik olsun, gerek halk olsun bu konuda baya mustaribiz. Onları da anlıyorum, daha önceden böyle etkinlikler yapılmadı. Çok şükür o zamanla bu zamana baktığımız zaman birçok şeyi değiştirebildik" ifadelerini kullandı.