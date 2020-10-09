40 çiftçin alın terine göz diken şahıs yakalandı - Son Dakika

Denizli'de çiftçilere zorla senet imzalatarak borçlandıran şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Yaklaşık 40 çiftçiye senet imzalatarak borçlandıran şahsın başka mağdur edip etmediği tespiti için soruşturmayı derinleştirdi.

Kale ilçesinde yaşayan E.E. isimli şahıs ilçede çiftçilik ile uğraşan vatandaşlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri E.E., isimli şahsı bir süreliğine takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından Jandarma KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri koordineli olarak E.E.'ye yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Çok sayıda mağdur var

Jandarma ve polis ekiplerinin eş zamanlı yürüttükleri operasyonda E.E.'nin evine düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, evrak ve doküman ele geçirildi. E.E.'nin bölgede yaklaşık 40 çiftçiyi mağdur ettiği öğrenildi. E.E.'nin mağdur ettiği başka vatandaşların tespiti için soruşturmanın genişleterek mağdurlara ulaşmak için çalışma başlattığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ