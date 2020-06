40 civarında kedisi olan Gönül Salman, "Yola kasis yapılsın kedilerim ölmesin" - Son Dakika

-40 civarında kedisi olan Gönül Salman, "Yola kasis yapılsın kedilerim ölmesin"

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde kedileri ölmesin diye evinin bulunduğu alana kasis isteyen kadın, belediyeden ve hayvan severlerden destek istedi.

Kaman ilçesi Yeni Mahallede ikamet eden Gönül Salman, her hafta birkaç kedisinin hızlı geçen araçlar nedeniyle öldüğünü söyledi. Kaman ilçesinde belediye ve hayvan severlere seslenen Salman, "35-40 civarında kedim var. İhtiyaçlarını kendim karşılıyorum. Hiçbir kuruluş ve kişiden de destek almıyorum. Kedilerle gerekirse ekmeğimi bölüp yiyorum"dedi.

Kedilerin her şeyi ile ilgilenen ve Yeni Mahalledeki evinin bulunduğu alana kasis isteyen Salman, "Evimin bulunduğu alana kasis yapılması için 2 dönemdir belediyeye gidiyorum ve dikkate alınmıyor. Araçlar süratli gidiyor, benim de tek isteğim mahalleme kasis yapılması. Araçları durdurmaktan yoruldum. Sürücülerle bazen kavga ediyorum ve karakola da şikayette bulunuyorum"diye konuştu.

Hayvan severlerden de destek istiyor

Kedileri ölmesin diye her kapıyı çaldığını anlatan Gönül Salman, hayvan severlerden de sorunun çözümü noktasında destek bekliyor. Kedilerinin de can olduğunu ve insanlar gibi her hakka sahip olduklarını belirten Salman, açıklamasında; "Hayvan sever olarak bu sorunu yaşayan sadece ben değilimdir. Beni haklı gören ve bana karşı çıkan insanlarda vardır. Ben hayvan severlerin bana ellerini uzatmasını istiyorum. Kedilerimi bırakamıyorum. Apartmanda oturmak istemiyorum. Kedilerim benim evlatlarım gibi, beni anlayışla karşılamanızı istiyorum"ifadelerini kullandı.