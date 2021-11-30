40 dairelik lüks apartmanda 'vana' krizi - Son Dakika

40 dairelik lüks apartmanda 'vana' krizi

Bir apartman sakini ana doğalgaz vanasını kapatıyor, apartman buz kesiyor

Güvenlik kamerası takıldı ama yönü değiştirildiği için vanayı kapatan tam belirlenemedi

Apartman sakinleri, binanın ana doğalgaz vanasını kapattığını düşündükleri dairenin kapısına dayandı

SAMSUN - Samsun'da 40 dairelik lüks bir apartmanda vatandaşlar, aynı apartmanda yaşayan 1 ailenin binanın ana doğalgaz vanasını kapattığını ve ısınamadıklarını iddia ederek, polis eşliğinde, şüphelendikleri dairenin kapısına dayandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesi, Mevlana Sitesi'nde meydana geldi. Yıllardır 1 aparman sakininin 'sesten rahatsız olduğu' gerekçesiyle ana doğalgaz vanasını kapattığını iddia eden 39 hane sakini apartman önünde toplandı. Şikayetçi oldukları Adem ve Fatma Ö.'nün kapısının önüne giden apartman sakinleri polis çağırdı.

Polis eşliğinde, şikayetçi oldukları hanenin zilini çalan apartman sakinleri bir kez daha konuyu anlattılar. Daha önce de 2 kez suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden 39 hane sakini 1 hane yüzünden 39 hanenin ısınma hakkının ellerinden alınmaması gerektiğini belirterek, polise şikayetçi olduklarını ilettiler. Ayrıca ana doğalgaz vanasına bakan kameranın şikayetçi oldukları Adem ve Fatma Ö. tarafından kapatıldığını da dile getiren apartman sakinleri konunun mahkemeye taşınarak çözüme kavuşturulmasını istediler. Kamerayı kendilerinin kapattığını ifade eden Fatma Ö., vanayı ise kendilerinin kapatmadığını savundu.

"1 hane yüzünden 39 hane güne buz gibi evde uyanıyor"

Soğuk havalarda kombi yanmadığı için evde üşüdüklerini ifade eden apartman sakini Ertuğrul Yıldırım, "Üst kattaki komşumuz kalorifer kazanlarından ses geldiğini iddia ederek binanın ana doğalgaz vanalarını kapatıp, açmak suretiyle kombileri arızaya düşürüyor. Kombi arızaya her düştüğünde tüm dairelerde gece 00.00'da kombiler kapanıyor, sabah buz gibi evde uyanıyoruz. Gündüz kafasına göre 'ses geliyor' diye gazı kapatıyor. Gündüzleri çocuklarımız soğukta durmak zorunda kalıyor. Biz artık mağdur ve şikayetçi olduğumuz için polisle beraber şahısların kapısına geldik. Bu binada 40 daire var. 39 hane bu durumdan mağduruz. Sesten şikayetçi olduklarını söylüyorlar, çatıda gerekli ses yalıtımları var. Ayrıca kombiden de ses gelmiyor. Apartman sakinleri olarak daha önce de 2 kez suç duyurusunda bulunduk ve konu savcılıktan döndü. Bugün de hakkımızı aramak için kapısına geldik. Bugün de karakola gidip, kendilerinden şikayetçi olacağız" dedi.

"2 kez şikayetçi olduk, konunun mahkemeye taşınıp, sonuca kavuşturulmasını istiyoruz"

Konu hakkında 2 kez suç duyurusunda bulunduklarını fakat savcılık tarafından dava açılmadığına değinen apartman sakini Erkan Eskici, "1 hane, 39 hanenin ısınma özgürlüğünü elinden alıyor. Kamera görüntüleri de var. Defalarca ana doğalgaz vanasını kapatmasına rağmen inkar ediyor. 2 defa suç duyurusunda bulunduk. Olay mahkemeye taşınmadı. Bu olayın mahkemeye taşınması için adli bir olay mı yaşanması gerekiyor? Herkesin cinnet getirip, o şahısları evinden atması mı gerekiyor? Herkesin çoluğu ve çocuğu var. Konu çok farklı yönlere gidiyor. Site olarak bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz. Bugün de şikayetçi olacağız. Daha önce de polis çağırmıştık. Bugün de polis çağırdık. Artık site sakinleri olarak herkes ayaklandı. Tüm haneler tek tek şikayetçi olacak. 4 senedir aynı olayı yaşıyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Konunun mahkemeye taşınıp, sonuca kavuşturulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Kamerayı ters bir yöne çevirdikten sonra vanayı kapatıyorlar"

Konudan rahatsız olan diğer apartman sakinleri de, "Bu apartmanda 40 daire var. 39 hane aynı dertten şikayetçi. Şikayetçi olduğumuz aile kombilerin bağlı olduğu gaz vanasını kapatıp, açarak kombileri arızaya düşürüyorlar. Sabah buz gibi bir ortamda güne uyanıyoruz. Bunun bize ekonomik olarak da etkisi var. Apartmanın ısısı kaçtığı için sabah kombi daha fazla güç sarf ediyor. Biz A blokta oturuyoruz. B blokta böyle bir sorun yok ve onlar daha az doğalgaz faturası ödüyorlar. Kombilerin bozulma ve patlama tehlikesi de var. Vananın olduğu yerde kamera da var. Kamerayı ters bir yöne çevirdikten sonra vanayı kapatıyorlar" ifadelerini kullandılar.

"Kamerayı başka yöne çeviriyorum ama vanayı kapatmıyorum"

Apartman sakinleri tarafından ana doğalgaz vanasını kapattığı iddia edilen Fatma Ö. ise "Kameralar da var. Kapandı. Benim artık yapabilecek bir şeyim yok. Bu konunun benimle alakası yok. Bunu söylemekten yoruldum. Hiç kimse de bugüne kadar vanayı kapalı görmemiştir. Tamam ben kamerayı başka yöne çeviriyorum ama doğalgaz da kapanmıyor ya kamerayı çevirmeyle. Dün vana hiç yoktu. Vana yokken ben nasıl kapatayım. Ben kameradan rahatsız oluyorum. Bazen uygunsuz çıkıyorum dışarı. Bu konuyu, kamerayı çevirdiğimi de savcılığa açıkladım. Benim kapıma boşuna çıkmayın. Burada zor durumda olan benim. Bu kadar kişi toplanıyorsunuz, kapıma geliyorsunuz. Hakkımda 2 defa şikayette bulundunuz. Sonuç ne oldu? Beni suçladınız ama sonuç olumsuz geldi. Artık ben yoruldum. Sanki ben sıcakta oturuyorum. Ben de soğukta oturuyorum. Benim 2 kat mağduriyetim var" şeklinde konuştu.

Kameranın koridoru gören değil sadece vanaya gören kısma konulmasını da istemeyen Fatma Ö., neden sadece kendi katında kamera olduğunu sordu. Bu sefer de sorunu halledemediklerini ifade eden apartman sakinleri tek tek karakola giderek, vanayı kapattığını iddia ettikleri aileden şikayetçi oldu.